СБУ получила секретные карты ВС РФ с планом по захвату Донецкой области

6 апреля, 12:44
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Захваченные документы содержат также личные данные оккупантов (Фото:СБУ)

Захваченные документы содержат также личные данные оккупантов (Фото:СБУ)

В распоряжении Службы безопасности Украины оказались секретные документы ВС РФ.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Как сообщается, среди них есть карты российских военных, чьи подразделения были уничтожены в Донецкой области, с планом по захвату всей ее территории, датированные 22 февраля.

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«Как оказалось, Путин отправил на войну в Украину курсантов Московского высшего военного командного училища. И оформили это как стажировку. Не помогло выжить путинским войскам и руководство по тактической подготовке и основам противодиверсионной борьбы, где их обучали противостоять НАТО», — отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Кроме того, среди документов были обнаружены:

  • талоны на командировку без указания места пребывания и ее срока;
  • списки сводного мотострелкового батальона, среди которых много срочников и курсантов;
  • паспорта граждан РФ, военные билеты и т. д.
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Все это будет приобщено к материалам уголовных производств в качестве доказательств преступлений кремлевского режима для международных судов.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/510306943954994/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Документы Карты Война России против Украины

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