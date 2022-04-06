СБУ получила секретные карты ВС РФ с планом по захвату Донецкой области
Захваченные документы содержат также личные данные оккупантов (Фото:СБУ)
В распоряжении Службы безопасности Украины оказались секретные документы ВС РФ.
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Как сообщается, среди них есть карты российских военных, чьи подразделения были уничтожены в Донецкой области, с планом по захвату всей ее территории, датированные 22 февраля.
«Как оказалось, Путин отправил на войну в Украину курсантов Московского высшего военного командного училища. И оформили это как стажировку. Не помогло выжить путинским войскам и руководство по тактической подготовке и основам противодиверсионной борьбы, где их обучали противостоять НАТО», — отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Кроме того, среди документов были обнаружены:
- талоны на командировку без указания места пребывания и ее срока;
- списки сводного мотострелкового батальона, среди которых много срочников и курсантов;
- паспорта граждан РФ, военные билеты
и т. д.
Все это будет приобщено к материалам уголовных производств в качестве доказательств преступлений кремлевского режима для международных судов.
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