У Савченко ухудшилось состояние здоровья из-за голодовки - сестра

После объявления голодовки состояние здоровья арестованного внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко ухудшилось.

Об этом 30 марта в эфире Громадського радіо сообщила ее сестра Вера.

"Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело… Ей дают таблетки от желудка, это сказал врач в следственном изоляторе, а так она пьет воду и попросила капли для носа", – отметила она.

Савченко-младшая уточнила, что за сестрой следит врач, потому что у нее уже наблюдаются первые спазмы желудка.

По словам Веры, ее сестра находится в одиночной камере в изоляторе временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве. За нардепом ведется круглосуточное видеонаблюдение. Вера вместе с матерью посещали Надежду.

Савченко объявила о начале голодовки 23 марта.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.

По версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.