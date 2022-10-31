СБУ пришла с обысками к руководству Московского патриархата в Кировоградской области 31 октября, 15:23 Представителей МП подозревают в антиукраинской деятельности (Фото:СБУ)

В Кировоградской области правоохранители провели обыски у руководства подконтрольного РПЦ Московского патриархата.

Об этом в понедельник, 31 октября, сообщили в пресс-службе СБУ.

Согласно ее данным, отдельные представители МП причастны к «разжиганию религиозной розни» и призывам к «посягательству на территориальную целостность Украины».

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Во время следственных действий, проходивших в Кировоградской и Александрийской епархиях, а также по местам жительства фигурантов, среди прочего, была обнаружена переписка с пособником кремлевского режима, главой РПЦ Владимиром Гундяевым (патриарх Кирилл) и большое количество изготовленных в РФ пропагандистских материалов.

Согласно предварительным оценкам, в их текстах содержатся признаки совершения уголовных правонарушений, предусмотренных:

ст. 110 — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ст. 161 — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам.

«Антиукраинские материалы активно распространялись среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные стране-агрессору. В частности, оправдывалась оккупация Крыма. Автор одной из обнаруженных книг — Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП, который в 2014 году из-за пророссийской позиции выехал в РФ. В настоящее время Новиков ведет собственный Telegram-канал, где продвигает нарративы с поддержкой российских оккупационных войск, дискредитацией ВСУ и ненавистью к украинской нации», — рассказали в спецслужбе.