«Пачки долларов». У руководителя Департамента госзакупок Минобороны во время обыска нашли крупную сумму наличными — Бутусов 5 сентября, 14:17 Деньги найденные во время обысков по делу о закупке несуществующих бронежилетов на $580 тысяч (Фото:Кадр видео Національна поліція України via YouTube)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ отметил, что у руководителя Департамента госзакупок Минобороны во время обыска нашли большую сумму наличными.



«Мы видели при обыске, что у сотрудника Министерства обороны, а именно у временного исполняющего обязанности начальника Департамента государственных закупок дома или по месту его пребывания найдена огромная куча наличных денег. Там огромная сумма денег. Конечно, интересно, откуда у госслужащего такие огромные запасы наличных денег? Соответствует ли это его доходам, потому что там [нашли] пачки долларов?» — сказал Бутусов Радио НВ.

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Он уточнил, что в Минобороны опровергли, что был найден миллиард долларов, «но то, что определенная, меньшая сумма была найдена, конечно, это факт».

31 августа Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что директор департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий фигурирует по делу о хищении 580 тысяч долларов при закупке амуниции. Собеседник издания утверждал, что обыски прошли на съемной квартире друга представителя Минобороны, а в диване «нашли деньги». Другой источник УП утверждал, что дело касается контрактов, которые Хмельницкий подписывал в марте на общую сумму 3,8 млрд грн.

В Минобороны сообщили, что информация издания не соответствует действительности, а контекст вводит в заблуждение. Ведомство заявило, что редакция направила им официальный запрос через два часа после публикации.

В министерстве рассказали, что 14 марта заключили контракт на поставку бронежилетов с турецкой компанией на сумму более 16,6 млн евро, но та нарушила обязательство. Минобороны обратилось в арбитраж Торгово-промышленной палаты и получило решение в свою пользу, а также подало в турецкий суд, после чего на активы и счета компании наложили арест.

Прессслужба Минобороны уточнила, что та же компания нарушила обязательства по контракту с Нацгвардией, и полиция 13 июня возбудила соответствующее уголовное дело. По информации следствия, трое граждан Украины, используя офшоры в КНР и Бахрейне, могли присвоить 580 тысяч долларов при выполнении контракта турецкой компанией. Обыски прошли по месту нахождения чиновника Минобороны, подписавшего контракт.

В оборонном ведомстве подытожили, что обыски проходили не в Минобороны и что во время них никаких денег не нашли, а представители министерства не получали уведомлений о подозрении. УП заявила, что в материале издания речь не шла об обысках в Минобороны и о подозрении сотрудникам ведомства, а лишь о том, что обыски прошли по месту нахождения Хмельницкого.



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