В военнослужащих ВС РФ начались проблемы с финансированием 25 марта, 11:49 Цей матеріал також доступний українською Российское командование не рассчитывало, что война против Украины затянется (Фото:orenburg.media)

На фоне экономического кризиса в РФ, связанного с международными санкциями за агрессию против Украины, у российских военных начались проблемы с финансированием.

Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

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«Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никак не предусмотрена. А ввиду неудовлетворительного состояния финансовой системы РФ из-за введенных санкций, дополнительных средств в бюджете найти невозможно», — рассказали в ГУР.

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По словам разведчиков, во временно оккупированном Крыму после выплаты «командировочных» участникам войны против Украины за февраль лимит средств воинских частей полностью исчерпан, в связи с чем финансирование каких-либо выплат за март отсутствует.

«Похожая ситуация и с оплатой участия в войне наемников российских ЧВК. В их числе учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина — невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные «социальные гарантии», — говорится в сообщении.

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