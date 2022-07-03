В Черном море находятся три российских корабля с 24 крылатыми ракетами — ОК Юг

3 июля, 05:11
Российский корабль (иллюстративный фото) (Фото:mil.ru)

Российский корабль (иллюстративный фото) (Фото:mil.ru)

В Черном море сейчас находятся в готовности к возможному применению ракетного вооружения три российских корабля. Они имеют 24 крылатых ракеты на борту и два больших десантных корабля.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.

«В корабельной группировке вражеского флота произошли количественно-качественные изменения: отныне на страже три ракетоносца, снаряженные 24 крылатыми ракетами и два больших десантных корабля», — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в северо-западной части Черного моря к двум вражеским ракетным кораблям добавились три больших десантных. Они удерживают дистанцию от украинского побережья.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Черное море Юг Украины Война России против Украины

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