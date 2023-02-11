«Великое наступление» россиян уже началось, но у Кремля с ним большие проблемы — Данилов 11 февраля, 23:02 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что «большое наступление» России уже началось, однако оно происходит не так, как оккупанты себе представляли, потому что украинские военные его мощно отбивают.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

«С большим наступлением у них большие проблемы. Они уже начали его, но просто не говорят, что они его начали, а наши войска его сильно отражают. То наступление, которое они планировали, постепенно идет. Но не то наступление, на которое они рассчитывали», – сказал Данилов.

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В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что новое наступление России уже началось на востоке. Их главная цель – захват Донбасса.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 позволит оккупантам перехватить инициативу в ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.