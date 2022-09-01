Планы оккупантов по поводу серии псевдореферендумов 11 сентября удалось сорвать — Центр нацсопротивления 1 сентября, 17:19 Листовки, расклеенные партизанами в Троицком (Фото:t.me/serhiy_hayday)

Российским оккупантам, вероятно, не удастся провести псевдореферендумы на всех временно захваченных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, в четверг, 1 сентября.

Как объяснили в Центре нацсопротивления, планы оккупантов провалились благодаря поражениям на фронте, сопротивлению местных жителей и угрозе со стороны партизан.



Видео дня

«В Кремле действительно верили, что смогут еще летом закрепиться и контролировать всю территорию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Потому и запланировали провести так называемый референдум 11 сентября. Однако ВСУ и подполье на временно оккупированных территориях оказали существенное влияние на ход боевых действий», — отметили там.

Центр национального сопротивления добавил, что россияне все еще продвигают тему фейкового «референдума» в информационном пространстве. Они могут сымитировать «волеизъявление» в отдельных больших городах и затем показывать созданную ими картинку гражданам страны-агрессора и миру.

«Мы еще раз призываем жителей на ВОТ не участвовать в фейковом волеизъявлении, чтобы не стать актером этого спектакля», — добавили там.

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что, если Россия проведет псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины, переговоры с нашей страной будут для нее закрыты. В Белом доме сообщали, что во время переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом тот предупредит главу украинского государства о «референдумах», которые готовят оккупанты.

Путин хочет красивых цифр, а Кремль не может создать даже имитацию референдума – Алексей Кошель https://www.youtube.com/embed/NTnd9bmZzSU

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.