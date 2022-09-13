У россиян на Херсонском направлении больше нет возможности снабжать свои войска — ОК Юг

13 сентября, 19:06
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29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины (Фото:Сухопутные войска ВСУ / Facebook)

29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины (Фото:Сухопутные войска ВСУ / Facebook)

Возможности оккупантов снабжать свои войска на Херсонском направлении фактически сведены к нулю.

Об этом сообщила в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Возможности их просто минимизированы до нуля фактически», — сказала она.

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Гуменюк добавила, что загруженное россиянами на переправах не добирается до противоположного берега, потому что ВСУ успевают наносить удары. Украинские силы дожидаются полной загрузки, и тогда уже наносят удар, чтобы не тратить зря снаряды.

«То, что они не могут доставить ни продовольствие, ни боекомплекты, ни горюче-смазочные материалы, — это, конечно, их злит», — добавила спикера.

По ее данным, оккупанты пытаются усилить полицейский режим, пытаются склонять местное население к сотрудничеству, но люди проявляют стойкость и поддерживают движение сопротивления, чтобы не сотрудничать с оккупантами.

29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

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В ОК Юг сообщали, что на юге Украины подразделения российских оккупантов оказались в сложном положении и пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины о сдаче оружия.

https://www.youtube.com/embed/NMI4CllktT8
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Наступление

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