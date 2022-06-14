Не хватает сил. Кремль может быть вынужден объявить всеобщую мобилизацию — Bloomberg 14 июня, 23:34 Цей матеріал також доступний українською Российская Точка-У на поле в Донецкой области, 8 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

За 100 дней полномасштабной войны против Украины Россия израсходовала большую часть своего военного потенциала и может быть вынуждена объявить массовую мобилизацию, — об этом сообщает агентство Bloomberg во вторник, 14 июня, со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

По словам собеседников Bloomberg, которые говорили на условиях анонимности, Кремль прочесывает страну в поисках живой силы и оружия, в том числе старых танков, которые находятся на Дальнем Востоке. Источники агентства предположили, что через несколько месяцев страна-агрессор может быть вынуждена замедлить боевые действия, чтобы провести крупную перегруппировку.



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Также источники Bloomberg не исключили, что Кремль, возможно, будет вынужден объявить всеобщую мобилизацию, хотя ранее режим Владимира Путина избегал этого, поскольку «это было бы равносильно публичному признанию того, что война идет не по плану».



Высокопоставленный восточноевропейский чиновник сказал, что, хотя сейчас наступила «война на истощение», «тупиковая ситуация» вряд ли продлится долго, а решающий момент может наступить через несколько месяцев.

Bloomberg также пишет, что некоторые инсайдеры в Кремле «в частном порядке сообщили: они ожидали, что решимость Запада ослабнет раньше, чем путинская».

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что экономические ресурсы России позволят стране-агрессору вести полномасштабную войну против Украины такими темпами в течение года, и Кремль может попытаться заморозить войну на какое-то время.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 32 500 человек личного состава, 1434 танка, 721 артиллерийскую систему, 213 самолетов, 179 вертолетов, 588 беспилотников, 13 кораблей и катеров и не только.

В Генштабе говорили, что российские оккупанты из-за огромных потерь в ходе боевых действий в Украине вынуждены снимать с хранения танки Т-62. По данным Воздушных Сил ВСУ, страна-агрессор все чаще использует советские типы крылатых ракет и экономит высокоточные. Также в американском Институте по изучению войны отметили, что Россия восполняет свои потери за счет недостаточно подготовленных резервов.

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