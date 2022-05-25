У оккупантов иссякают запасы высокоточных ракет — Генштаб 25 мая, 08:00 Цей матеріал також доступний українською В России дефицит высокоточных ракет (Фото:Воздушное командование Восток)

Российские оккупанты столкнулись с нехваткой высокоточного ракетного оружия.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом сообщает Генштаб.

В связи с этим оккупанты ищут другие способы поражения критически важных и военных объектов территории Украины.

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Также в Генштабе отметили, что оккупационная армия РФ активизировала применение авиации для поддержания наступления своей наземной группировки.

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