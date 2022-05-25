У оккупантов иссякают запасы высокоточных ракет — Генштаб
В России дефицит высокоточных ракет (Фото:Воздушное командование Восток)
Российские оккупанты столкнулись с нехваткой высокоточного ракетного оружия.
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Об этом сообщает Генштаб.
В связи с этим оккупанты ищут другие способы поражения критически важных и военных объектов территории Украины.
Также в Генштабе отметили, что оккупационная армия РФ активизировала применение авиации для поддержания наступления своей наземной группировки.
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