У оккупантов иссякают запасы высокоточных ракет — Генштаб

25 мая, 08:00
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В России дефицит высокоточных ракет (Фото:Воздушное командование Восток)

В России дефицит высокоточных ракет (Фото:Воздушное командование Восток)

Российские оккупанты столкнулись с нехваткой высокоточного ракетного оружия.

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Об этом сообщает Генштаб.

В связи с этим оккупанты ищут другие способы поражения критически важных и военных объектов территории Украины.

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Также в Генштабе отметили, что оккупационная армия РФ активизировала применение авиации для поддержания наступления своей наземной группировки.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Генштаб Война России против Украины

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