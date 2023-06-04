«Не мы начинали эту войну». Рахманин — о создании совокупности проблем для России на фоне готовности Украины к наступлению. Интервью NV 4 июня, 15:52 NV Премиум Народный депутат Сергей Рахманин (Фото:Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, а в США говорят, что «покрыли потребности» для его проведения.

Действительно ли это так и какие проблемы накапливаются в России в канун проведения активных действий Вооруженными силами Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин рассказал в интервью Radio NV.

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— В Шебекино, которое находится практически на границе с Украиной, происходит много разных активных событий. В России информационная паника с истерикой. Как вы оцениваете последние события и второй рейд подразделения, который называется Русский добровольческий корпус, вглубь территории России?

— Если кратко и прагматично подходить к происходящему… Во время войны очень трудно подходить прагматично ко многим вещам. У россиян возникает две проблемы.

Проблема психологического характера, потому что любой обстрел, любые активные действия на их территории вызывают панику у населения, беспокойство у руководства и обеспокоенность у высшего руководства, потому что они должны на это как-то реагировать. Потому что это расшатывает доверие россиян к власти, веру россиян в то, что их армия, Вооруженные силы, силовые структуры способны обеспечить их безопасность.

А вторая [проблема у россиян] — это чисто военная составляющая. Когда наносят ощутимые удары по границе, то страна должна (есть такой военный термин) прикрывать границу. Она должна перебрасывать туда дополнительные воинские части, ресурсы, резервы, которые теоретически придется или забирать непосредственно из зоны боевых действий, или из тыла, но тогда уж точно их нельзя будет использовать на усиление тех частей и соединений, которые выполняют боевые операции.

Если мы говорим о том, что там происходит в контексте войны, то это усложняет жизнь россиянам с двух точек зрения. Во-первых, с психологической, потому что это еще один аргумент, который расшатывает общество изнутри. А второе — возникает определенная проблема с военной точки зрения.