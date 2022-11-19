В Черное и Средиземное моря Россия вывела шесть кораблей с 80 ракетами Калибр 19 ноября, 17:35 В Черном море носитель Калибров только один (Фото:Минобороны РФ)

У России в Черном и Средиземном морях находится шесть российских кораблей-носителей ракет Калибр, общий залп которых — 80 ракет.

Об этом сообщается на странице в Facebook Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

В Черном море, кроме одного носителя Калибров с залпом в четыре ракеты, находится еще шесть вражеских кораблей.

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В Азовском море РФ продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

В Средиземном море находится 10 российских кораблей, пять из которых — носители Калибров с общим залпом 76 ракет.

18 ноября сообщалось, что Россия вывела в Черное море носитель с четырьмя Калибрами.