В Черное и Средиземное моря Россия вывела шесть кораблей с 80 ракетами Калибр

19 ноября, 17:35
Поделиться:
В Черном море носитель Калибров только один (Фото:Минобороны РФ)

В Черном море носитель Калибров только один (Фото:Минобороны РФ)

У России в Черном и Средиземном морях находится шесть российских кораблей-носителей ракет Калибр, общий залп которых — 80 ракет.

Об этом сообщается на странице в Facebook Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid037JuMnfhQ6KkJqEqjkTFvWL5X87ELFswjbdSxoZq99fvvsL4uGhvn9T2m2NLg5GoJl

В Черном море, кроме одного носителя Калибров с залпом в четыре ракеты, находится еще шесть вражеских кораблей.

Видео дня

В Азовском море РФ продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

Читайте также:
«Били двумя видами ракет и дронами». Откуда Россия атаковала Украину — спикер Воздушных сил

В Средиземном море находится 10 российских кораблей, пять из которых — носители Калибров с общим залпом 76 ракет.

18 ноября сообщалось, что Россия вывела в Черное море носитель с четырьмя Калибрами.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Украина-Россия Черное море Азовское море Средиземное море Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины Калибр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X