В Черное и Средиземное моря Россия вывела шесть кораблей с 80 ракетами Калибр
В Черном море носитель Калибров только один (Фото:Минобороны РФ)
У России в Черном и Средиземном морях находится шесть российских кораблей-носителей ракет Калибр, общий залп которых — 80 ракет.
Об этом сообщается на странице в Facebook Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.
В Черном море, кроме одного носителя Калибров с залпом в четыре ракеты, находится еще шесть вражеских кораблей.
В Азовском море РФ продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.
В Средиземном море находится 10 российских кораблей, пять из которых — носители Калибров с общим залпом 76 ракет.
18 ноября сообщалось, что Россия вывела в Черное море носитель с четырьмя Калибрами.