«Темп не падает». ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов за сутки, потери РФ приближаются к 80 тысячам — Генштаб 11 ноября, 09:19 В Украине ликвидировали почти 80 тысяч российских оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

За минувшие сутки украинские силы ликвидировали 710 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 79400 своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 11 ноября, потери РФ составляют:

личного состава — около 79400 ( +710) человек ликвидировано,

+710) человек ликвидировано, танков — 2814 ( +10) ед,

+10) ед, боевых бронированных машин — 5696 ( +14) ед,

+14) ед, артиллерийских систем — 1817 ( +12) ед,

+12) ед, РСЗО — 393 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 205 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 278 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 261 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1505 ( +6),

+6), крылатые ракеты — 399 ( +0),

+0), корабли /катера — 16 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 4259 ( +17) ед,

+17) ед, специальная техника — 159 ( +0).

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«Темп не падает. Снова более 700. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении», — отметили в Генштабе.

Президент Владимир Зеленский накануне сообщил, что потери России в войне против Украины в десять раз превышают украинские.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ