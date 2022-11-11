«Темп не падает». ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов за сутки, потери РФ приближаются к 80 тысячам — Генштаб

11 ноября, 09:19
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В Украине ликвидировали почти 80 тысяч российских оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Украине ликвидировали почти 80 тысяч российских оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

За минувшие сутки украинские силы ликвидировали 710 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 79400 своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 11 ноября, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 79400 (+710) человек ликвидировано,
  • танков — 2814 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 5696 (+14) ед,
  • артиллерийских систем — 1817 (+12) ед,
  • РСЗО — 393 (+0) ед,
  • средства ПВО — 205 (+0) ед,
  • самолетов — 278 (+0) ед,
  • вертолетов — 261 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1505 (+6),
  • крылатые ракеты — 399 (+0),
  • корабли /катера — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4259 (+17) ед,
  • специальная техника — 159 (+0).

Видео дня

«Темп не падает. Снова более 700. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении», — отметили в Генштабе.

Президент Владимир Зеленский накануне сообщил, что потери России в войне против Украины в десять раз превышают украинские.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Армия России Российские военные Война России против Украины

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