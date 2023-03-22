Россия снова несет большие потери: за сутки в Украине уничтожили более 900 оккупантов — Генштаб 22 марта, 08:02 Более 900 оккупантов ликвидировали в Украине за сутки (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 920 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ составили более 167 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 22 марта, потери РФ составляют:

личного состава — около 167490 ( +920) человек ликвидировано,

+920) человек ликвидировано, танков — 3557 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 6887 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 2589 ( +3) ед,

+3) ед, РСЗО — 509 ( +2) ед,

+2) ед, средства ПВО — 272 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 305 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 290 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2183 ( +16),

+16), крылатые ракеты — 909 ( +2),

+2), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5434 ( +6) ед,

+6) ед, специальная техника — 270 ( +4).

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Российское издание Агентство сообщало, что после начала мобилизации РФ могла потерять вдвое больше оккупантов, чем до нее.

В последнее время в России активизировали раздачу повесток.