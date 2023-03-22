Россия снова несет большие потери: за сутки в Украине уничтожили более 900 оккупантов — Генштаб

22 марта, 08:02
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Более 900 оккупантов ликвидировали в Украине за сутки (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Более 900 оккупантов ликвидировали в Украине за сутки (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 920 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ составили более 167 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 22 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 167490 (+920) человек ликвидировано,
  • танков — 3557 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 6887 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2589 (+3) ед,
  • РСЗО — 509 (+2) ед,
  • средства ПВО — 272 (+2) ед,
  • самолетов — 305 (+0) ед,
  • вертолетов — 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2183 (+16),
  • крылатые ракеты — 909 (+2),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5434 (+6) ед,
  • специальная техника — 270 (+4).

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Российское издание Агентство сообщало, что после начала мобилизации РФ могла потерять вдвое больше оккупантов, чем до нее.

В последнее время в России активизировали раздачу повесток.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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