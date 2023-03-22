Россия снова несет большие потери: за сутки в Украине уничтожили более 900 оккупантов — Генштаб
Более 900 оккупантов ликвидировали в Украине за сутки (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 920 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ составили более 167 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 22 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 167490 (+920) человек ликвидировано,
- танков — 3557 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 6887 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 2589 (+3) ед,
- РСЗО — 509 (+2) ед,
- средства ПВО — 272 (+2) ед,
- самолетов — 305 (+0) ед,
- вертолетов — 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2183 (+16),
- крылатые ракеты — 909 (+2),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5434 (+6) ед,
- специальная техника — 270 (+4).
Российское издание Агентство сообщало, что после начала мобилизации РФ могла потерять вдвое больше оккупантов, чем до нее.
В последнее время в России активизировали раздачу повесток.