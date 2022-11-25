У России руки растут из неправильного места, риски для украинских АЭС чрезвычайные — Подоляк 25 ноября, 22:07 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn/File Photo)

Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что российские ракетные обстрелы ставят под удар украинские АЭС. Он добавил, что у Росси нет высокоточного оружия и руки растут из неправильного места.

«Когда говорим о ядерной безопасности, помним, что российские ракетные обстрелы ставят под удар также три других АЭС: Ровенскую, Хмельницкую, Южноукраинскую», — пишет он в Twitter.

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Подоляк подчеркнул, что риски для украинских атомных станций чрезвычайны из-за низкого качества российского оружия.

«Во-первых, руки России растут из неправильного места. Во-вторых, Россия никогда не имела высокоточного оружия», — пишет Подоляк.

Из-за российских обстрелов украинской инфраструктуры 23 ноября было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. В частности, остановились энергоблоки всех АЭС, которые находятся под контролем Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута.

По состоянию на вечер 25 ноября, все атомные станции Украины восстановили доступ к электросети. Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС были повторно подключены к сети.