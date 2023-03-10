Запасы многих видов ракет у РФ критически низкие — разведка 10 марта, 13:00 Российские запасы многих видов ракетных вооружений «критически низкие» (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В украинской разведке сообщили, что запасы многих видов ракет ніх вооружений у РФ «критически низкие»

Об этом заявил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Калибров у них осталось 7% от количества, которое было в начале полномасштабной агрессии. Не могут они наверстать даже через производство те расходы», — сказал Юсов.

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В то же время он отметил, что Россия пытается использовать все подходы, чтобы обойти санкции, в частности контрабанду, «серые» схемы поставки необходимых составляющих для производства вооружения.

Ранее в разведке сообщали, что массированный обстрел Украины 9 марта свидетельствует о значительном дефиците ракет у РФ. Страна-агрессор месяц накапливала силы для атаки.

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