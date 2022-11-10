В Джанкое оккупанты передали гражданскую больницу под военный госпиталь: в нем находится до 800 раненых 10 ноября, 07:11 Больницу с Джанкое оккупанты передали под военный госпиталь (Фото:wikipedia.org)

На временно оккупированной территории АР Крым в городе Джанкой гражданскую больницу захватчики передали под военный госпиталь.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 10 ноября.

Сейчас в госпитале находится до 800 раненых оккупантов, отметил Генштаб.

Накануне стало известно, что войска РФ начали рыть окопы на севере временно оккупированного Крыма. Спутники зафиксировали оборонительные сооружения в районе Армянска и возле КПП Чонгар на границе Херсонской области и украинского полуострова.

Видео дня