В Джанкое оккупанты передали гражданскую больницу под военный госпиталь: в нем находится до 800 раненых

10 ноября, 07:11
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Больницу с Джанкое оккупанты передали под военный госпиталь (Фото:wikipedia.org)

Больницу с Джанкое оккупанты передали под военный госпиталь (Фото:wikipedia.org)

На временно оккупированной территории АР Крым в городе Джанкой гражданскую больницу захватчики передали под военный госпиталь.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 10 ноября.

Сейчас в госпитале находится до 800 раненых оккупантов, отметил Генштаб.

Накануне стало известно, что войска РФ начали рыть окопы на севере временно оккупированного Крыма. Спутники зафиксировали оборонительные сооружения в районе Армянска и возле КПП Чонгар на границе Херсонской области и украинского полуострова.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=bn_nzKIHvJA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Крым Российские войска Госпиталь Джанкой Война России против Украины

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