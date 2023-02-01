Данные Генштаб о потерях РФ: за сутки ликвидировали почти 1000 оккупантов, уничтожили восемь танков
За сутки оккупанты понесли большие потери (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 920 военнослужащих российских оккупационных войск. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 128 тысяч.
Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 1 февраля, потери РФ в Украине составили:
- личного состава — около 128420 (+920) человек ликвидировано,
- танков — 3209 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 6382 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 2207 (+10) ед,
- РСЗО — 458 (+4) ед,
- средства ПВО — 221 (+0) ед,
- самолетов — 293 (+0) ед,
- вертолетов — 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1951 (+0),
- крылатые ракеты — 796 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5061 (+13) ед,
- специальная техника — 200 (+0).
По данным ВСУ, в районе Бахмута оккупационные войска РФ ежедневно теряют батальон убитыми.