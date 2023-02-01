Данные Генштаб о потерях РФ: за сутки ликвидировали почти 1000 оккупантов, уничтожили восемь танков

1 февраля, 08:10
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За сутки оккупанты понесли большие потери (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

За сутки оккупанты понесли большие потери (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 920 военнослужащих российских оккупационных войск. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 128 тысяч.

Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 1 февраля, потери РФ в Украине составили:

  • личного состава — около 128420 (+920) человек ликвидировано,
  • танков — 3209 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 6382 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 2207 (+10) ед,
  • РСЗО — 458 (+4) ед,
  • средства ПВО — 221 (+0) ед,
  • самолетов — 293 (+0) ед,
  • вертолетов — 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1951 (+0),
  • крылатые ракеты — 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5061 (+13) ед,
  • специальная техника — 200 (+0).

Видео дня

По данным ВСУ, в районе Бахмута оккупационные войска РФ ежедневно теряют батальон убитыми.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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