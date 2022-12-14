У России нет проблем с поставкой дронов из Ирана — Воздушные силы 14 декабря, 13:09 В Воздушных силах рассказали, что у РФ нет проблем с поставками дронов из Ирана (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

У России нет проблем с доставкой дронов из Ирана, поскольку страны имеют общее Каспийское море и могут переправлять небольшие партии по морскому пути, а также транспортировать их по воздуху.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он рассказал, что по данным украинской разведки, РФ заказала у Ирана партию в 1740 беспилотнков. Из первой партии страна-агрессор использовала более 400 дронов.

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Утром 14 декабря РФ атаковала Киев и область иранскими дронами. Всего силам ПВО и РЭБ удалось сбить 13 вражеских беспилотников.

По данным Воздушных сил, РФ запускала иранские дроны с направления Азовского моря.

