«Ни по морю, ни по суше». У России нет никаких шансов захватить Одессу — Братчук 28 сентября, 14:28 У РФ нет шансов захватить Одессу, заявил Сергей Братчук (Фото:Alexandros Avramidis / REUTERS)

У России нет никаких шансов захватить Одессу, заявил пресс-секретарь главы ОВА Сергей Братчук.



Так он в ходе брифинга прокомментировал материал агентства Bloomberg, в котором говорилось, что после мобилизации кремлевский диктатор Владимир Путин хочет бросить свою армию на захват Одессы и Харькова.

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Братчук отметил, что Одесса является стратегически важным городом — по сути «морскими воротами государства».

Он подчеркнул, что система обороны Одессы совершенствуется с каждым днем.

«Она выстраивалась с 24 февраля так, чтобы ни один враг не смог сюда ни по суше, ни по морю проникнуть. Сегодня, когда мы говорим о морской десантной операции, риск этот остается, ведь есть черноморский флот России. Но пока нет приготовлений к этой дорогостоящей операции. Кроме того, она должна быть обеспечена с суши или с воздуха. На суше продвижения врага нет, напротив, на южном направлении, хоть медленно, но продвигаются наши ВСУ», — отметил Братчук.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщало, что Путин все еще не отказывается от планов захватить Украину, несмотря на то, что шансы на достижение этой цели кажутся все более призрачными.

В Кремле убеждены, что после объявленной мобилизации Россия сможет вернуть себе инициативу на поле боя, продвинуться вглубь Украины и захватить несколько крупных городов, среди которых Харьков и Одесса.

