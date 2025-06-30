Российская армия не имеет достаточных ресурсов для создания буферной зоны вдоль всей границы с Украиной. Ее настоящая цель — полная оккупация украинских территорий.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

Речь идет о направлениях в пределах Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

По его словам, несмотря на заявления Москвы, целью РФ остается не оборонительная тактика, а полный захват украинских территорий.

«Он точно не несет перед собой задачу по созданию этой буферной зоны. Задача России — это исключительно захват всех территорий Украины», — отметил Демченко.

Он уточнил, что только протяженность границы в пределах Сумской области достигает около 550 километров. При этом на отдельных участках оккупанты осуществляют попытки прорывов силами небольших пехотных групп, однако не достигают успеха.

На направлениях в пределах Хотинской и Юнаковской громад российские оккупанты несут значительные потери, действуя без бронетехники.

Только в полосах обороны пограничников, действующих вместе с ВСУ, ликвидированы десятки оккупантов, еще столько же ранены.

«Благодаря стойкости и героизму украинских защитников попытки противника значительно уменьшились», — добавил Демченко.

16 июня Демченко заявил о снижении активности войск страны-агрессора России в приграничье на Сумском направлении.

13 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны остановили россиян на Сумском направлении, а максимальная глубина, на которой происходят бои — 7 км от границы. Президент добавил, что основные бои идут в районах Андреевки, Кондратовки, Алексеевки и Константиновки.

14 июня Зеленский сообщил об освобождении Андреевки Сумской области, об оккупации которой стало известно 4 июня.