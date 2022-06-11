«Корректируют из-за неудач». У России есть план на 120 дней войны — украинская разведка 11 июня, 18:13 Цей матеріал також доступний українською Российские войска (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

РФ имеет план на 120 дней войны против Украины, но из-за военных неудач его приходится ежемесячно корректировать.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

По словам Скибицкого, украинские военные сорвали план путинского блицкрига по захвату Киева, Харькова и Одессы, поэтому сейчас основные усилия оккупанты сосредоточили на востоке страны. В то же время, Россия не отказалась от плана полного захвата Украины.

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По данным разведки, у РФ еще есть достаточный потенциал для ведения долговременной войны. Скибицкий сообщил, что враг применяет на территории Украины 103 батальонно-тактические группы, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Еще около 40 БТГр находятся в резерве и могут быть использованы против ВСУ.

Также представитель военной разведки рассказал, что в связи с военными неудачами россиян генштабу РФ приходится каждые 30 дней корректировать планы вторжения и сосредотачивать все усилия на определенных направлениях.

«У нас есть подтвержденная информация, что у россиян есть план на 120 дней войны. Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того, насколько противник добьется успеха или, наоборот, потерпит поражение на востоке Украины», — отметил Скибицкий.

Он также подчеркнул, что россиянам так и не удалось достичь цели так называемой специальной военной операции, о которой российский диктатор Владимир Путин заявлял в начале войны.

В своем выступлении 24 февраля Путин назвал целями войны «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.

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