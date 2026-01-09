РФ заявила об ударе Орешником по Украине и привязала его к вымышленной «атаке» на резиденцию Путина

Минобороны страны-агрессора России заявило об ударе ракетой средней дальности Орешник по Украине во время массированного обстрела в ночь на пятницу, 9 января.

В сводке российского ведомства утверждается, что оккупанты «нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности Орешник» в ответ якобы на «атаку Киева по резиденции Путина».

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Россияне цинично заявляют, что поразили производство БПЛА и энергоинфраструктуру, которая обеспечивает украинскую оборону. В то же время в Москве традиционно не вспомнили об ударах по жилым домам и гибели мирных жителей, в частности, в Киеве.

Инфографика: NV

Ночью 9 января Россия нанесла ракетный удар по инфраструктуре Львовской области. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что нельзя исключать пуски ракеты Орешник с российского полигона Капустин Яр.

Впоследствии в Воздушном командовании Запад заявили, что баллистическая ракета, которой ударили по Львовской области, летела со скоростью 13 тысяч километров в час, ее тип будет установлен после изучения всех ее элементов.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о прилете по объекту критической инфраструктуры и частичном отключении газоснабжения.

29 декабря 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в атаке 91 беспилотника на резиденцию Путина на Валдае и пригрозил «ответным ударом».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти заявления «очередной ложью РФ» и подчеркнул, что Россия может готовить удары по Киеву.

Аналитики ISW также опровергли заявления Лаврова об «ударе», отметив, что никаких доказательств этого нет. Также они отметили, что жители Валдая не слышали работы ПВО ночью.

4 января президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в заявления России о якобы ударе Украины по резиденции Путина.