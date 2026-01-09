РФ заявила об ударе Орешником по Украине и привязала его к вымышленной «атаке» на резиденцию Путина

9 января, 08:01
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Россия атаковала Украину ракетным комплексом Орешник с полигона Капустин Яр 9 января 2026 года (Фото: Минобороны России / Handout via REUTERS)

Россия атаковала Украину ракетным комплексом Орешник с полигона Капустин Яр 9 января 2026 года (Фото: Минобороны России / Handout via REUTERS)

Минобороны страны-агрессора России заявило об ударе ракетой средней дальности Орешник по Украине во время массированного обстрела в ночь на пятницу, 9 января.

В сводке российского ведомства утверждается, что оккупанты «нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности Орешник» в ответ якобы на «атаку Киева по резиденции Путина».

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Россияне цинично заявляют, что поразили производство БПЛА и энергоинфраструктуру, которая обеспечивает украинскую оборону. В то же время в Москве традиционно не вспомнили об ударах по жилым домам и гибели мирных жителей, в частности, в Киеве.

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Инфографика: NV

Ночью 9 января Россия нанесла ракетный удар по инфраструктуре Львовской области. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что нельзя исключать пуски ракеты Орешник с российского полигона Капустин Яр.

Впоследствии в Воздушном командовании Запад заявили, что баллистическая ракета, которой ударили по Львовской области, летела со скоростью 13 тысяч километров в час, ее тип будет установлен после изучения всех ее элементов.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о прилете по объекту критической инфраструктуры и частичном отключении газоснабжения.

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29 декабря 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в атаке 91 беспилотника на резиденцию Путина на Валдае и пригрозил «ответным ударом».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти заявления «очередной ложью РФ» и подчеркнул, что Россия может готовить удары по Киеву.

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Аналитики ISW также опровергли заявления Лаврова об «ударе», отметив, что никаких доказательств этого нет. Также они отметили, что жители Валдая не слышали работы ПВО ночью.

4 января президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в заявления России о якобы ударе Украины по резиденции Путина.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   ракета Орешник Война России против Украины Ракетный удар Львовская область

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