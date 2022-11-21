«Возникли какие-то проблемы». В Воздушных силах рассказали о поставках РФ баллистических ракет из Ирана 21 ноября, 10:21 У РФ возникли проблемы с поставками ракет из Ирана (Фото:imp_navigator/Flickr)

У России возникли «какие-то проблемы» с поставками баллистических ракет из Ирана, предполагают в Воздушных силах.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Возможно, есть какие-то факторы, возможно, включены какие-то дипломатические ресурсы, возможно, какие-то переговорные процессы, возможно, какие-то страны на это влияют», — отметил он.

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Игнат выразил надежду на то, что Россия не получит эти ракеты, однако все равно нужно готовиться к любым вызовам, поскольку Москва не остановить свой террор.

16 октября газета The Washington Post написала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. По его словам, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

В Воздушных силах сообщали, что в стране нет эффективных средств борьбы против иранских ракет этого типа.

По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля». В украинской разведке уточняли, что Россия и Иран действительно договорились о передаче 1000 единиц военной техники, но речь идет не только о ракетах, но и беспилотниках.