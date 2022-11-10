«Уже никогда не увидят родные березки». В Генштабе сообщили о значительных потерях РФ под Бахмутом

10 ноября, 13:00
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Оккупанты несут значительные потери на Бахмутском направлении (Фото:Генштаб)

Оккупанты несут значительные потери на Бахмутском направлении (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки российские оккупационные войска понесли значительные потери на Бахмутском направлении.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«По полученной информации, только в течение одних суток на Бахмутском направлении в составе частной военной кампании потери составили 138 человек, из них треть, а именно 40 человек убитыми, остальные — раненными, из которых 24 — тяжелые, и, наверное, уже тоже никогда не увидят свои родные березки», — рассказал Громов.

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Существенные потери оккупантов свидетельствуют об устойчивости обороны украинских войск и мужестве защитников.

4 ноября президент Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупанты потеряли в Донецкой области столько своих военных и боеприпасов, «сколько, наверное, не теряли в двух Чеченских войнах вместе взятых».

https://www.youtube.com/watch?v=NEQL0sW_zkc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Российские войска Генштаб Бахмут Война России против Украины

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