«Высокоточное оружие — на грани». У армия РФ сложности с ракетами: Искандеры и Калибры заканчиваются — ГУР 27 августа, 12:22 Часть ракеты в лесу после удара военных РФ возле села Весняное Николаевской области, 8 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stanislav Kozliuk)

Оккупанты РФ столкнулись со сложностями с ракетами — у них осталось не более 45% от того количества, которое было до начала полномасштабной войны, свидетельствуют подсчеты украинской разведки. Вражеское высокоточное оружие — «на грани».

Об этом представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, особенно сложная ситуация у россиян с Искандерами: их осталось около 20% или даже меньше того, что они имели в начале вторжения. Из-за нехватки эффективных Калибров оккупанты используют X-22 и С-300 в наземном варианте, однако и эти запасы заканчиваются.

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Кинжалов, по данным разведки, у РФ осталось 30-40 единиц — их не успели пустить в массовое производство. оккупанты их используют «для демонстрации силы как для нас, так и для наших партнеров, в том числе для США и Китая, показывая, что они имеют гиперзвуковое вооружение».

Скибицкий рассказал, что РФ должна иметь 30% резерва высокоточных ракет по всем нормативным документам, а его «по некоторым видам ракет уже почти нет».

«К примеру, по тем же Искандерам. Поэтому они будут использовать другие способы поражения. Они сейчас активно используют Ураган, Смерч — это то, что позволяет осуществлять обстрел на короткой дистанции, на 70-80, максимум до 100 километров», — сказал представитель разведки.

Он добавил: этими системами армия РФ постарается разрушить инфраструктуру украинских городов, объекты теплосети, боевые порядки и «нанести психологическое давление на наше местное население».

22 августа президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине почти 3,5 тысячи ракет. СБУ сообщала, что из выпущенных 20 ракет только одна летит по военным объектам, остальные попадают в гражданскую инфраструктуру.



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