У РФ не хватает инструкторов, солдат готовят отставники из Беларуси — СМИ 6 апреля, 17:41 Российские оккупанты в Беларуси (Фото:via motolko)

У России наблюдается серьезная нехватка инструкторов для своих мобилизованных в Беларуси. Этот подтверждается тем, что для этих целей используются военные пенсионеры, сообщает Motolko.help.

«То, что специалисты из ВС РБ готовят российских мобилизованных на полигонах в Беларуси это уже давно не новость. Но видно все настолько плохо с инструкторами, что приходиться привлекать военных пенсионеров поработать на общественных началах», — пишет издание.

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В прошлую пятницу, 31 марта, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что на территории РБ «российские подразделения обучаются пятьюстами белорусскими офицерами».

С 5 по 7 апреля Беларусь проведет учения на границе с Польшей.