У РФ не хватает инструкторов, солдат готовят отставники из Беларуси — СМИ

6 апреля, 17:41
Поделиться:
Российские оккупанты в Беларуси (Фото:via motolko)

Российские оккупанты в Беларуси (Фото:via motolko)

У России наблюдается серьезная нехватка инструкторов для своих мобилизованных в Беларуси. Этот подтверждается тем, что для этих целей используются военные пенсионеры, сообщает Motolko.help.

«То, что специалисты из ВС РБ готовят российских мобилизованных на полигонах в Беларуси это уже давно не новость. Но видно все настолько плохо с инструкторами, что приходиться привлекать военных пенсионеров поработать на общественных началах», — пишет издание.

Видео дня

Читайте также:
Взлеты МиГов в Беларуси: враг пытается держать Украину в напряжении, это психологический фактор — Воздушные силы

В прошлую пятницу, 31 марта, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что на территории РБ «российские подразделения обучаются пятьюстами белорусскими офицерами».

С 5 по 7 апреля Беларусь проведет учения на границе с Польшей.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Беларусь Военные инструкторы Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X