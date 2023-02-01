«Нулевая толерантность к коррупции». В Минобороны отреагировали на подозрения экс-чиновникам ведомства 1 февраля, 21:05 Министерство обороны Украины (Фото:Минобороны / Telegram)

Министерство обороны содействует правоохранительным органам в расследовании дел, связанных с бывшими чиновниками ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В ведомстве отмечают, что проводят проверки в связи с объявлением подозрения бывшим должностным лицам Минобороны.

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«В системе Минобороны исповедуется нулевая толерантность к коррупции и каждая информация о возможных ее проявлениях тщательно проверяется. В случае подтверждения фактов уполномоченные органы дают правовую оценку, а министр обороны Украины осуществляет соответствующее реагирование и принимает необходимые кадровые решения», — сказано в сообщении ведомства.

Также там напомнили, что в декабря 2022 года был отстранен от должности, а через месяц уволен и.о. директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны. При этом в конце января сняли с должности замминистра обороны.

1 февраля Госбюро расследований сообщило о подозрении уволенному заместителю министра обороны, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

Скандал с закупками продуктов для ВСУ: что известно

Основатель проекта Наші гроші Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева. Журналист ссылается на документы, полученные от «источника в ВСУ».



В Минобороны заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.

В Офисе президента анонсировали проверку. Минобороны тоже обещает внутреннюю проверку и готовит материалы в СБУ, чтобы провести расследование в отношении «заведомо ложных сведений, которые вредят интересам обороны в особый период».

Компания-поставщик Актив компани, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила об «умышленной манипуляции».



В НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют возможные злоупотребления Минобороны. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен.



Резников рассказал народным депутатам из профильных комитетов, что в контрактах действительно обнаружили много неточностей и сейчас они проходят проверку. Контракты на питание военных на 2023 год пока не действуют.



31 января министр обороны заявил, что ведомство вернет контроль над закупками для армии с учетом ограничений военного положения.