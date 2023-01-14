В воздух поднялись 17 российских стратегических бомбардировщиков — Ким 14 января, 10:42 Виталий Ким (Фото:Teun Voeten/Sipa USA с помощью Reuters Connect)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в воздух в субботу, 14 января, поднялись 17 российских стратегических бомбардировщиков Ту.

Об этом он написал в Telegram.

Ранее власти Киева сообщили об атаке РФ на столицу. По предварительной информации КГВА, есть попадание в объект инфраструктуры. Мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе, в Голосеевском на нежилую территорию упали обломки ракеты — начался пожар.



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Взрывы в Киеве раздались второй раз за день. Около 6 утра их могли слышать жители столицы и области. Позже глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что причина — возгорание на объекте критической инфраструктуры.

Позже в Офисе президента рассказали о утренней атаке России на жилую застройку в селе Копылов Бучанского района. В результате утреннего удара в Киевской области повреждены 18 частных домов.

