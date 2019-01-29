У посла Украины в Иране нашли незадекларированные активы на сумму более 1,2 миллиона Сегодня, 10:43 1642 Цей матеріал також доступний українською iran.mfa.gov.ua Сергей Бурдиляк не задекларировал активы на сумму более 1,2 миллиона iran.mfa.gov.ua

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило декларирование недостоверной информации при проверке декларации посла Украины в Иране Сергея Бурдиляка.

Как сообщили в пресс-службе НАПК, дипломат в декларациях 2015 и 2016 годов недостоверно указал стоимость квартиры в Киеве, не задекларировал собственные корпоративные права в хозяйственном обществе и недостоверно отметил информацию о доходах членов семьи.



Кроме того, в декларации за 2016 год Бурдиляк не задекларировал корпоративные права жены и недостоверно указал сумму своей заработной платы.

Общая сумма незадекларированных активов посла составила более 1,2 миллиона гривен.

В НАПК напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусматривает наказание в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет.