У посла Украины в Иране нашли незадекларированные активы на сумму более 1,2 миллиона
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило декларирование недостоверной информации при проверке декларации посла Украины в Иране Сергея Бурдиляка.
Как сообщили в пресс-службе НАПК, дипломат в декларациях 2015 и 2016 годов
недостоверно указал стоимость квартиры в Киеве, не задекларировал собственные корпоративные
права в хозяйственном обществе и недостоверно отметил информацию о доходах
членов семьи.
Кроме того, в декларации за 2016 год Бурдиляк не задекларировал корпоративные права жены и недостоверно указал сумму своей заработной платы.
Общая сумма незадекларированных активов посла составила более 1,2 миллиона гривен.
В НАПК напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусматривает наказание в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет.