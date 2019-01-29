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Аномалия или закономерность

У посла Украины в Иране нашли незадекларированные активы на сумму более 1,2 миллиона

Сегодня, 10:43
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iran.mfa.gov.ua

Сергей Бурдиляк не задекларировал активы на сумму более 1,2 миллиона

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило декларирование недостоверной информации при проверке декларации посла Украины в Иране Сергея Бурдиляка.

Как сообщили в пресс-службе НАПК, дипломат в декларациях 2015 и 2016 годов недостоверно указал стоимость квартиры в Киеве, не задекларировал собственные корпоративные права в хозяйственном обществе и недостоверно отметил информацию о доходах членов семьи.

Кроме того, в декларации за 2016 год Бурдиляк не задекларировал корпоративные права жены и недостоверно указал сумму своей заработной платы.

Общая сумма незадекларированных активов посла составила более 1,2 миллиона гривен.

В НАПК напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусматривает наказание в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Теги:   Посол Доходы НАПК

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