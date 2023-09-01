В Полтаве арестовали блогера, который плевал и унижал ветеранов 1 сентября, 12:32 Роман Заволока (Фото:Суспільне Полтава)

Полтавского блогера и фитнес-тренера Романа Заволоку, подозреваемого в оскорблении чести и достоинства военных, взяли под стражу на два месяца. Решение принял Октябрьский райсуд Полтавы в пятницу, 1 сентября.

Об этом сообщает Суспільне.

Ранее Заволоке сообщили о подозрении по двум статьям: в оскорблении чести и достоинства военнослужащего, изготовлении и распространении материалов, содержащих оскорбление чести и достоинства военного, а также в угрозе или насилии в отношении правоохранителя.

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«Я ненавижу страну-агрессора, которая начала эту войну. И я всеми силами пытаюсь свести неправомерные действия людей во власти коррупционных, которые берут с войны ребят, которые пострадали, которые получили ранения, контузии. И вместо того, чтобы сделать им выплату и посадить дома, они ставят их патрулировать улицы и вручать людям повестки, понимая, что люди будут реагировать на это агрессивно», — сказал он во время заседания.

В полиции заявили, что всего подозреваемый распространил около 70 публикаций, дискредитирующих украинских военнослужащих.



29 августа спецподразделение полиции КОРД и СБУ задержали в Полтаве фитнес-тренера Романа Заволоку. Ранее он опубликовал видео, где подходил к работникам военкомата (ТЦК) и оскорблял их. Среди них был ветеран российско-украинской войны Александр Мацько.

Вместе со своим товарищем они смеялись над дрожащими руками военного, несмотря на то, что тот объяснил, что тремор у него от контузии, а на войну он пошел добровольно. После этих объяснений Заволока назвал ветерана войны «придурком» и сказал, что он «сам попался на крючок».

Мужчине грозит до пяти лет ограничение свободы или тюрьмы.

