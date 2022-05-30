В подразделениях «Л/ДНР» проблем с мотивацией больше, чем в российской армии — Минобороны 30 мая, 15:12 Цей матеріал також доступний українською У оккупационных войск есть проблемы с мотивацией, сообщили в Минобороны (Фото:Генштаб)

В подразделениях российских оккупантов есть большие проблемы с мотивацией относительно участия в войне против Украины, сообщили в Минобороны.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Как сообщила в эфире телемарафона заместительница министра обороны Анна Маляр, оккупанты привлекают на войну против Украины подразделения из так называемых «ДНР» и «ЛНР», у которых проблемы с мотивацией еще больше — они покидают поле боя и отказываются выполнять приказы.

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Тем более, что отношение армии РФ к ним, как к пушечному мясу, которое пускают вперед, подчеркнула Маляр.

«У них есть проблемы с деморализацией личного состава, потому что это изнурительная война. Если с нашей стороны ясна мотивация, мы ведем справедливую войну, мы защищаем свою землю, то для российских военных мотивация в данном случае — очень сложная история», — сказала она.



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