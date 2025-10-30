Отключение света в Киеве после одной из российских атак (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В пятницу, 31 октября, во всех областях Украины будут действовать графики отключения света с 00:00 до 24:00 — объемом от 0,5 до 3 очередей. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Как отметили в Укрэнерго, максимальный объем ограничений будет применен с 16:00 до 18:00.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 00:00 до 24:00. В ведомстве добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

В Укрэнерго призвали следить за информацией на официальных страницах облэнерго в каждом регионе.

Массированная атака на энергосистему Украины 30 октября — главное

Россия ночью осуществила новую атаку на энергетическую систему Украины ракетами и дронами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах. В Ивано-Франковской области в результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, сообщалось о массированном ударе по Янтарю.

Также критическая инфраструктура повреждена в Винницкой области, 5 пострадавших. Взрывы раздавались в Ладыжине, где расположена ТЭС.

ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины. В большинстве областей Украины вводили экстренные отключения света.

В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 11 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет. По Днепру оккупанты ударили ракетой, попали в предприятие.

В Киевской области под обстрел шахедами попал город Борисполь.