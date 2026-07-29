Комната, устланная долларами. В Харькове разоблачили схему оформления «инвалидности» для уклонения от службы и показали курьезное фото с обысков
В Харькове прокуратура и СБУ пресекли схему продажи фиктивной инвалидности военнообязанным (Фото: Харьковская областная прокуратура)
В Харькове прокуратура совместно с СБУ разоблачили схему оформления фиктивной инвалидности для получения отсрочки от мобилизации и изъяли у подозреваемых в ходе обысков более 14 миллионов гривен.
Кадры с места обысков и подробности обнародовали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
По данным следствия, участники схемы помогали военнообязанным незаконно оформлять инвалидность, что позволяло им получить отсрочку от мобилизации.
Организаторами выступили двое врачей — невропатолог и заведующий терапевтическим отделением. В схему также входили водитель, оператор компьютерного набора областного медучреждения и еще один гражданский.
Водитель и гражданское лицо подыскивали «клиентов», врачи изготавливали поддельные медицинские заключения и оформляли направления. Оператор регистрировала документы и передавала их на рассмотрение экспертной комиссии, которая принимала решение о присвоении группы инвалидности.
За свои «услуги» участники схемы хотели получить от 5000 до 8000 долларов. В ходе обысков правоохранители изъяли у подозреваемых более 243 000 долларов, около 750 000 гривен, свыше 50 000 евро и 700 фунтов. Все купюры правоохранители разложили по комнате и сделали курьезное фото.
Общая сумма изъятого по актуальному курсу НБУ составляет более 14,3 миллиона гривен.
Всем участникам сообщили о подозрении в воспрепятствовании законной деятельности ВСУ в особый период, совершенном по предварительному сговору. Четверых подозреваемых уже арестовали без права внесения залога.