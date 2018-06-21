21 июня 2018, четверг

Возле оккупированной Ясиноватой повредили водопровод, снабжение питьевой водой под угрозой - МинВОТ

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Иллюстративное фото
Фото из открытых источников

Иллюстративное фото

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщило о повреждении Юго-Донбасского водопровода в районе оккупированного города Ясиноватая Донецкой области.

Как отметили в ведомстве, повреждения на водоводе обнаружили благодаря спутниковым снимкам, сделанным в 2016 и 2018 годах.

По данным МинВОТ, на снимках от 9 апреля 2018 года в районе Ясиноватской развязки видно карьер, заполненный водой площадью около 24 тыс.кв.м, а также заболачивание территории вблизи трассы водопровода.

"Повреждения Юго-Донбасского водопровода в районе промышленной зоны г. Авдеевка Донецкой области, вероятно, возникли вследствие применения тяжелого вооружения. На спутниковых снимках 2018 года можно увидеть значительное излияние воды, которого не было в 2016 году", - сообщили в министерстве.

В МинВОТ добавили, что из-за утечки воды в карьер жители оккупированного Докучаевска и подконтрольных правительству Украины Мариуполя, Волновахи, Угледара, Новотроицкого могут остаться без питьевой воды.

Напомним, что от Донецкой фильтровальной станции, находящейся под постоянными обстрелами пророссийских боевиков на востоке Украины, зависит от 3 до 3,5 млн человек.

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