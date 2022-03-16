Даже у генерал-майоров. У всех российских оккупантов нет документов, чтобы родственники не могли их опознать — МВД 16 марта, 11:32 Цей матеріал також доступний українською У российских оккупантов нет документов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что у всех российских оккупантов забирают документы, чтобы их родственники не могли опознать.

«Не следует забывать, что вчера была серьезная победа в самом Мариуполе, когда наши войска смогли уничтожить большое количество российской техники, был убит российский генерал-майор Митяев. Я хотел бы обратить внимание, что у Митяева не было документов», — сказал он.

По словам Денисенко, они уже неделю замечают, что у российских оккупантов нет документов.

«Мы уже неделю замечаем, что у всех российских военных забирают документы, чтобы их родственники не могли опознать. Даже у генерал-майора забирают документы», — сказал он.

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