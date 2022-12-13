У оккупантов все меньше боеприпасов и залповых систем: ВСУ выходят на паритет

13 декабря, 12:55
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ВСУ выходят на паритет в артиллерийских системах с оккупантами (Фото:Генштаб)

ВСУ выходят на паритет в артиллерийских системах с оккупантами (Фото:Генштаб)

Интенсивная война на протяжении девяти месяцев истощила запасы боеприпасов у РФ, несмотря на то, что у страны-агрессора все еще есть большой запас советских боеприпасов 122 мм и 152 мм калибра.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Именно поэтому оккупанты пытаются решить свои логистические поставки и везут снаряды из дальних регионов. Также они пытаются ускорить производство.

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При этом, по его словам, украинские силы пытаются ежедневно уничтожать полевые вражеские склады с боеприпасами.

Череватый сообщил, что за сутки на Луганском и Бахмутском направлениях украинским военным удалось уничтожить шесть Градов противника.

Кроме того, ВСУ выходят на паритет, поскольку у россиян все меньше боеприпасов и залповых систем, а у украинских сил более высокоточное оружие.

«Наши артиллеристы более умелые, а с получением современной техники — более результативны», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=2dCdI0Sutp0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерия Боеприпасы Война России против Украины

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