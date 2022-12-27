ВСУ ударили по оккупантам в Запорожской области: РФ потеряла до 100 своих военных, среди них — сотрудники ФСБ — Генштаб 27 декабря, 07:14 Потери РФ возле Новобелозерки составили до 100 человек убитыми и ранеными (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Украинские военные 25 декабря ударили по скоплению российских оккупантов возле Новобелозерки Запорожской области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию а вторник, 27 декабря.

Потери РФ составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными, в том числе 15 сотрудников ФСБ.

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Ранее Генштаб сообщал, что 24 декабря Силы обороны Украины ударили по району сосредоточения оккупантов возле Половинкино Старобельского района Луганской области. Потери РФ составили до 150 военных убитыми и ранеными.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла 102 600 своих военных.

