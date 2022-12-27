ВСУ ударили по оккупантам в Запорожской области: РФ потеряла до 100 своих военных, среди них — сотрудники ФСБ — Генштаб

27 декабря, 07:14
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Потери РФ возле Новобелозерки составили до 100 человек убитыми и ранеными (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Потери РФ возле Новобелозерки составили до 100 человек убитыми и ранеными (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Украинские военные 25 декабря ударили по скоплению российских оккупантов возле Новобелозерки Запорожской области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию а вторник, 27 декабря.

Потери РФ составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными, в том числе 15 сотрудников ФСБ.

Видео дня

Ранее Генштаб сообщал, что 24 декабря Силы обороны Украины ударили по району сосредоточения оккупантов возле Половинкино Старобельского района Луганской области. Потери РФ составили до 150 военных убитыми и ранеными.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла 102 600 своих военных.

https://www.youtube.com/watch?v=SY3oeNFJApM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   ФСБ Запорожская область Генштаб Война России против Украины

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