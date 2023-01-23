Оккупанты несут огромные потери в Запорожской области: больница в Днепрорудном переполнена ранеными — Генштаб 23 января, 08:00 Генштаб сообщил о значительных потерях оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупационные войска несут значительные потери, в частности, в Запорожской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 23 января.

Городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время туда доставили около 150 оккупантов.

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В то же время большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из РФ, отметил Генштаб.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 120 760 своих военных.

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