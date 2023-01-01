Генштаб сообщил об огромных потерях российских оккупантов в Луганской и Запорожской областях

1 января, 08:00
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Оккупанты понесли большие потери в Луганской и Запорожской областях (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Оккупанты понесли большие потери в Луганской и Запорожской областях (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупационные войска за последнее время понесли значительные потери в Запорожской и Луганской областях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на воскресенье, 1 января.

В течение последней недели только в городскую больницу Беловодска Луганской области доставили около 350 раненых военнослужащих РФ.

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30 декабря в Запорожской области потери РФ составили до 160 раненых оккупантов, уничтожено 10 единиц военной техники разных типов.

Информация о ликвидированных захватчиках уточняется.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 105 960 своих военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Запорожская область Генштаб Война России против Украины

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