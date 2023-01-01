Генштаб сообщил об огромных потерях российских оккупантов в Луганской и Запорожской областях
Оккупанты понесли большие потери в Луганской и Запорожской областях (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
Российские оккупационные войска за последнее время понесли значительные потери в Запорожской и Луганской областях.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на воскресенье, 1 января.
В течение последней недели только в городскую больницу Беловодска Луганской области доставили около 350 раненых военнослужащих РФ.
30 декабря в Запорожской области потери РФ составили до 160 раненых оккупантов, уничтожено 10 единиц военной техники разных типов.
Информация о ликвидированных захватчиках уточняется.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 105 960 своих военных.