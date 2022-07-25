У оккупантов начались проблемы с логистикой после ударов ВСУ по мостам в Херсонской области
Антоновский мост через Днепр, соединяющий захваченный Херсон с левым берегом (Фото:СтратКом ВСУ)
У российский оккупационный войск в Херсонской области начались проблемы с логистикой после успешных ударов украинских сил.
Об этом в ходе брифинга сообщил исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.
Он напомнил, что ВСУ нанесли удары по Антоновскому и Дарьевскому мосту, а также по мосту через дамбу Новокаховской ГЭС.
«Это ослабило логистику россиян. У них есть попытки ремонта мостов, наводить понтонные переправы. Но наши армейцы работают успешно и это сигнал для российских оккупантов — пора бежать из Херсона», — отметил Бутрий.
Он добавил, что оккупанты теперь прячут технику в жилых дворах.
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