У оккупантов нет сил и ресурсов для наступления — ОК Юг 10 июня, 03:10 Цей матеріал також доступний українською Обстановка на юге остается стабильно напряженной (Фото:facebook.com/okPivden)

За прошедшие сутки, 9 июня, украинские войска и на южном направлении уничтожили 33 оккупанта, несколько единиц техники и три состава боеприпасов. Обстановка остается напряженной.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.



"Обстановка в нашей операционной зоне остается стабильно напряженной. Противник ведет боевые действия на занимаемых рубежах, укрепляется и минирует происки к своим позициям. Сил, ресурсов и мотивации вести наступательные действия нет», — говорится в сообщении.

Видео дня

Украинская авиация нанесла серию ударов по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава, по настроенной понтонной переправе и полевым составам противника в пяти разных населенных пунктах Херсонщины.

По результатам авиаударов и выполнению ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожены 33 захватчика, реактивная система залпового огня Град, несколько единиц бронированной техники, три состава боеприпасов и два — горюче-смазочных материалов. Остальные вражеские потери уточняются.

Переговоры начнутся, когда ВСУ пойдут в контрнаступление на востоке или юге – Александр Краев https://www.youtube.com/embed/a-ED2Bcn-uE

Также, корабельная группировка черноморского флота держит наготове к осуществлению ракетных ударов четыре надводных корабля и одну подводную лодку, вместе с ними на дежурстве один ВДК.

«А значит, угроза ракетных атак остается, вероятность морской десантной операции – очевидно, поставлена на паузу», — заключают в ОК Юг.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.