Отказываются идти в наступление. У российских оккупантов на Харьковском направлении начались массовые бунты — перехват СБУ
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
У российских захватчиков на Харьковском направлении начались массовые бунты, об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ.
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По словам оккупанта, целые подразделения отказываются идти в наступление.
«Снова бунт, на*уй! Как я понял, личный состав…весь. Практически все!», - рассказал своим командирам захватчик, воюющий на востоке Украины.
Судя по разговору, это уже не первый подобный случай в этом полку. И чтобы хоть как-то обуздать предыдущий взвод «бунтовщиков», их «посадили на подвал».
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