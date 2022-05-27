Отказываются идти в наступление. У российских оккупантов на Харьковском направлении начались массовые бунты — перехват СБУ 27 мая, 17:43 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

У российских захватчиков на Харьковском направлении начались массовые бунты, об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ.

Война России против Украины — главные события 27 мая

По словам оккупанта, целые подразделения отказываются идти в наступление.

«Снова бунт, на*уй! Как я понял, личный состав…весь. Практически все!», - рассказал своим командирам захватчик, воюющий на востоке Украины.

Видео дня

Судя по разговору, это уже не первый подобный случай в этом полку. И чтобы хоть как-то обуздать предыдущий взвод «бунтовщиков», их «посадили на подвал».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.