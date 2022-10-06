В Луганской области из-за огромного количества раненых оккупанты обустраивают больницы в школах — глава ОВА 6 октября, 10:00 Оккупанты несут огромные потери в Луганской области (Фото:Генштаб)

В Луганской области на фоне успешного контрнаступления ВСУ оккупационные войска несут потери. Раненым не хватает места.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Впечатляет количество раненых россиян, которые из-за перегрузки местных лечебных заведений обустраивают больницы в школах», — написал он.

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Гайдай отметил, что в одной из таких школ сейчас находится до 200 раненых российских военных.

По данным британской разведки, украинские силы продвинулись на 20 км за реку вглубь российской оборонной зоны в направлении узла снабжения города Сватово в Луганской области.

Гайдай вечером 5 октября сообщил, что в регионе освободили шесть населенных пунктов.

