У оккупантов частичный успех в районе Углегорской ТЭС — Генштаб 25 июля, 18:53 Войска РФ нанесли авиаудары по территории Углегорской ТЭС (Фото:Радио Свобода)

В районе Углегорской ТЭС, расположенной к северу от города Светлодарск Донецкой области, отдельные подразделения войск РФ имеют частичный успех. Об этом сообщает пресс-центр Генштаба в вечерней сводке.

Пресс-центр в Facebook сообщает, что войска РФ нанесли авиаудары неподалеку от Соледара, Покровского, Нью-Йорка и по территории Углегорской ТЭС. Также оккупанты вели штурмовые действия на направлениях Клиново-Покровское и Владимировка-Покровское, но понесли потери и отошли.

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«В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех», — говорится в сводке.

Ранее в Минобороны Великобритании сообщали, что попытка прорыва оккупантов на Углегорскую ТЭС связана с намерением российских сил восстановить темп на южном крае своего продвижения в Краматорск и Славянск.

Фото: Скриншот Google Maps

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