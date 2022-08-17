У оккупантов частичный успех на Донбассе, ВСУ отбросили врага на юге — Генштаб
Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Украинские военнослужащие отбили несколько штурмов на Донбассе и ударили по оккупантам на юге. Однако враг имел частичный успех возле Опытного, что неподалеку от Авдеевки.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00.
На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Противник попытался прорвать оборону ВСУ войск в направлениях населенных пунктов Лебяже и Базалиевка, успеха не имел, отошел.
На Славянском направлении враг пытался продвинуться в направлениях Новодмитровки и Мазановки, успеха не было, отошел.
На Краматорском направлении штурмовыми действиями безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое.
На Бахмутском направлении украинские воины подавили все попытки врага улучшить тактическое положение подразделений в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Зайцево и Майорск.
На Авдеевском направлении враг имеет частичный успех в направлении населенного пункта Опытное.
На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого поражения. Также была задействована авиация и БПЛА. Захватчики предприняли безуспешную попытку продвинуться в направлении Шевченковского и имеют частичный успех в направлении Новомихайловки.
В Южнобужском направлении противник продолжает сосредоточивать усилия на удержании занятых позиций и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для перехода в контрнаступление. Применением имеющихся огневых средств пытается нанести максимальные потери подразделениям ВСУ вдоль линии столкновения. Нанес авиационные удары недалеко от Белогорки, Лозового, Белого Колодца и Посад-Покровского.
Враг пытался улучшить тактическое положение в направлении Белогорки. Военнослужащие ВСУ полностью поломали планы кафиров и отбросили на прежние позиции.
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