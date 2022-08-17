У оккупантов частичный успех на Донбассе, ВСУ отбросили врага на юге — Генштаб

17 августа, 19:27
Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие отбили несколько штурмов на Донбассе и ударили по оккупантам на юге. Однако враг имел частичный успех возле Опытного, что неподалеку от Авдеевки.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Противник попытался прорвать оборону ВСУ войск в направлениях населенных пунктов Лебяже и Базалиевка, успеха не имел, отошел.

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На Славянском направлении враг пытался продвинуться в направлениях Новодмитровки и Мазановки, успеха не было, отошел.

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На Краматорском направлении штурмовыми действиями безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое.

На Бахмутском направлении украинские воины подавили все попытки врага улучшить тактическое положение подразделений в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Зайцево и Майорск.

На Авдеевском направлении враг имеет частичный успех в направлении населенного пункта Опытное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого поражения. Также была задействована авиация и БПЛА. Захватчики предприняли безуспешную попытку продвинуться в направлении Шевченковского и имеют частичный успех в направлении Новомихайловки.

https://www.youtube.com/watch?v=Wy5cCx-bRxk

В Южнобужском направлении противник продолжает сосредоточивать усилия на удержании занятых позиций и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для перехода в контрнаступление. Применением имеющихся огневых средств пытается нанести максимальные потери подразделениям ВСУ вдоль линии столкновения. Нанес авиационные удары недалеко от Белогорки, Лозового, Белого Колодца и Посад-Покровского.

Враг пытался улучшить тактическое положение в направлении Белогорки. Военнослужащие ВСУ полностью поломали планы кафиров и отбросили на прежние позиции.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/387387703574314
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины Генштаб ВСУ

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