Оккупанты понесли серьезные потери в Энергодаре: Генштаб сообщил подробности

28 ноября, 07:12
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Генштаб сообщил о значительных потерях оккупантов в Энергодаре (Фото:Дмитрий Орлов / Telegram)

Генштаб сообщил о значительных потерях оккупантов в Энергодаре (Фото:Дмитрий Орлов / Telegram)

Генштаб сообщил о значительных потерях российских оккупантов в Запорожской области, которые они понесли за предыдущие дни.

В опубликованной в Facebook утренней сводке по состоянию на понедельник, 28 ноября, сообщается, что 26 ноября в районе Энергодара был нанесен удар по объекту захватчиков.

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Было уничтожено шесть единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих.

В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области в результате действий Сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших оккупантов уточняется.

Кроме того, зафиксировано около 30 единиц поврежденной вражеской военной техники на ремонте в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.

27 ноября Генштаб сообщал об ударах ВСУ по оккупантам в в районах Мелитополя, Пологов и Михайловки Запорожской области. Потери россиян составили более 100 человек ранеными, уничтожены около десяти единиц военной техники разных типов и два склада боеприпасов.

https://www.youtube.com/watch?v=xU_xwd7sJ0c
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Генштаб Херсонская область Энергодар Война России против Украины

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