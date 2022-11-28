Оккупанты понесли серьезные потери в Энергодаре: Генштаб сообщил подробности 28 ноября, 07:12 Генштаб сообщил о значительных потерях оккупантов в Энергодаре (Фото:Дмитрий Орлов / Telegram)

Генштаб сообщил о значительных потерях российских оккупантов в Запорожской области, которые они понесли за предыдущие дни.

В опубликованной в Facebook утренней сводке по состоянию на понедельник, 28 ноября, сообщается, что 26 ноября в районе Энергодара был нанесен удар по объекту захватчиков.

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Было уничтожено шесть единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих.

В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области в результате действий Сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших оккупантов уточняется.

Кроме того, зафиксировано около 30 единиц поврежденной вражеской военной техники на ремонте в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.

27 ноября Генштаб сообщал об ударах ВСУ по оккупантам в в районах Мелитополя, Пологов и Михайловки Запорожской области. Потери россиян составили более 100 человек ранеными, уничтожены около десяти единиц военной техники разных типов и два склада боеприпасов.