Оккупанты понесли большие потери в Запорожской и Херсонской областях: начали запускать мобильные крематории — Генштаб 16 декабря, 07:03 У оккупантов снова большие потери в Запорожской и Херсонской областях (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Оккупационные войска РФ понесли значительные потери в Херсонской и Запорожской областях в среду, 14 декабря.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 16 декабря.

По уточненной информации, в районе населенного пункта Токмак Запорожской области Силы обороны уничтожили до 10 единиц военной техники разного типа. Около 180 военнослужащих РФ получили ранения.

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В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов.

Кроме того, отмечается работа российских мобильных крематориев в городе Токмак, добавили в Генштабе.

Накануне Генштаб сообщал, что в Мелитополе переполнены больницы и морги, поэтому военные РФ перевозят тела и эвакуируют своих раненых во временно оккупированный Крым.