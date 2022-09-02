Сорвало во время шторма из якоря. У Одесского побережья в воде сдетонировала вражеская мина — ОВА 2 сентября, 15:37 В Одесской области запрещено купаться в море, посещать пляжи и побережья (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В пятницу, 2 сентября вражеская морская мина, сорвавшаяся во время шторма с якоря, сдетонировала в воде у Одесского побережья.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

«Вражеская морская мина, которую сорвало во время шторма с якоря, сдетонировала в воде у Одесского побережья», — написал он.

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Братчук напомнил о запрете купаться в море, посещать пляжи и побережье.

В июне в Одесской области на пляже уже сдетонировала российская мина. Тогда никто не пострадал.

В начале лета на пляже в Грибовке Одесской области от взрыва российской мины в морской воде погиб отдыхающий.



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